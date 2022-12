Cina | le proteste contro strategia Zero Covid | Xi e partito comunista

Laallenta decisamente sulle restrizioni contro il Covid Se non altro il governo dimostra di reagire in modo preoccupato allo scoppio delleavvenuto la scorsa settimana in tutto il Paese. ..." A livello internazionale, il quadro è lo stesso - commenta Sentix - In, dove ledi massa stanno ormai contribuendo a ripensare la restrittiva strategia "no covid", misuriamo il terzo ...Il 29 novembre, alla conferenza stampa bisettimanale delle 15:00, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian non sapeva cosa dire del blocco e delle proteste in molte città. Molto ...Domenica scorsa, quando il signor Zhang è andato a protestare contro le rigide politiche anti-Covid della Cina a Pechino, ha pensato di essere pronto ...