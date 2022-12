Casa Sterling rapinato | Kane e compagni in allarme in Qatar

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La disavventura della famiglia– rapinata inin Inghilterra mentre Raheem è inper il Mondiale – ha allarmato l’intero spogliatoio dell’Inghilterra. Secondo la stampa inglese,avrebbero messo inle famiglie, con lo scopo di aumentare la sicurezza in. La vittoria contro il Senegal e la qualificazione ai quarti di finale ha restituito solo in parte il sorriso ad uno spogliatoio che, oltre ad essersi stretto al fianco di(tornato temporaneamente a), deve fare i conti con la preoccupazione della sicurezza per le famiglie. I malviventi hanno fatto irruzione incon la compagna e le tre figlie presenti. SportFace.

