ASCOLI-COMO 3-3

(Di lunedì 5 dicembre 2022)(3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Bellusci (21’ st Mendes); Falzerano (1’ st Ciciretti), Collocolo, Eramo (36’ st Buchel), Caligara (36’ st Bidaoui), Falasco; Lungoyi, Dionisi (43’ pt Gondo). A disp. Bolletta, Salvi, Adjapong, Donati, Giordano, Giovane, Tavcar. All. Bucchi(4-3-3): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Solini (41’ pt Binks), Ioannou; Iovine (25’ st Da Riva, 31’ st Celeghin), Bellemo, Arrigoni; Cerri, Mancuso (31’ st Gabrielloni), Cutrone (31’ st Blanco). A disp. Vigorito, Cagnano, Da Riva, Faragò, Scaglia, Ba, Delli Carri, Ambrosino. All. Longo ARBITRO: Chiffi di Padova RETI: 6’ pt aut. Cerri (C), 17’ e 29’ pt Mancuso (C), 28’ st Ciciretti (A), 34’ st Blanco (C), 38’ st Simic (A). NOTE: ammoniti Bellemo (C), Falasco (A), Cerri (C), Da Riva (C), Mancuso (C), Vignali (C), Ioannou (C). Espulso al 17’ st Gondo(A). Spettatori 6.729 ...