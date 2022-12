Alice Campello | pancione al sole in Qatar per stare vicino ad Alvaro Morata

Tuttosport

Leggi Anche Qatar 2022, daa Georgina Rodriguez: scendono in campo le wags Vamos Espana, la madre Maria Libralesso e il padre Andreacon i baby Morata sono volata in Qatar. Sui social ...Si aggiungono alla lista, Jessica Immobile e Giulia Pauselli tra le altre La cantante Bianca Atzei e il partner Stefano Corsi hanno annunciato l'attesa del loro primo figlio L'... Morata, Alice Campello e la lontananza: il romantico segreto Alice Campello, la madre Maria Libralesso e il padre Andrea Campello con i baby Morata sono volata in Qatar. Sui social postano scatti con le maglie della Spagna e scrivono: “Vamos Espana”. Il tifo ...Alice Campello ha un bellissimo rapporto con i suoi follower sui social network e non ha paura di mostrarsi e raccontarsi per quello che è. Ha anche raccontato i momenti difficili dopo la nascita dei ...