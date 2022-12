(Di domenica 4 dicembre 2022) EseguitaStazione Spaziale Internazionale (ISS) una nuova attività extra-veicolare per installare i pannelli solari, consegnati la settimana scorsa con una missione Dragon Cargo. Due astronauti di Spedizione 68 hanno lavorato all'esterno per sette ore.

... l'assenza di gravità durante il viaggio nello spazio, la gravità di unpianeta e la gravità ... Carico totale: 3.528 chilogrammi di cui 1.196 chilogrammi di carichi utili non pressurizzati ()...L'obbiettivo principale che dovevano raggiungere i due astronauti era la preparazione dell'alloggiamento di unpannello solare. Dal 2021 infatti, sulla ISS stanno venendo montati dei ... Un altro iROSA installato sulla ISS Un nuovo carico di rifornimenti, con dolci per festeggiare il Ringraziamento, pannelli solari e otto nanosatelliti, fra cui anche uno italiano, è arrivato sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) ...La nuovissima nave cargo Dragon X di SpaceX è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) all’inizio di domenica (27 novembre) per consegnare tonnellate di ...