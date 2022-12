Ucraina | cortei contrapposti a Milano | ferito un poliziotto

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dueper l’di espressione contrapposta sono in corso a. Nelle vie del centro, rappresentanti dei centri sociali ed esponenti della destra radicale stanno manifestando a poca distanza l’uno dall’altro per Kiev. I primi si sono dati appuntamento alle 15 in piazza Fontana per dimostrare che “ama la libertà, contro ogni guerra e ogni fascismo”, ma anche per protestare “contro l’iniziativa organizzata dai neofascisti a sostegno dell’aggressione Russa all’”. Gli altri si sono dati appuntamento in piazzale Cadorna per una fiaccolata. Un agente di polizia è rimastodurante il tentativo di bloccare il corteo dei centri sociali. Fonti della questura spiegano che il corteo, organizzato dalla ReteAntifascista ...

Dueper l'di espressione contrapposta sono in corso a Milano . Nelle vie del centro, rappresentanti dei centri sociali ed esponenti della destra radicale stanno manifestando a poca distanza ...Duedi espressione contrapposta sono attualmente in corso a Milano. Nelle vie del centro, ...ed esponenti della destra radicale stanno manifestando a poca distanza l'uno dall'altro per l'. ...Il corteo era stato indetto per chiedere di fermare la guerra in Ucraina, di sospendere le sanzioni alla Russia inflitte dall'Unione Europea e di fare in modo che l'Italia assuma un ruolo di ...Di neutro c'è lo striscione di apertura del corteo: "Uniti contro la guerra". E nient'altro. Sono in duecento, i neofascisti che si muovono da piazzale Cadorna per protestare, ufficialmente, contro il ...