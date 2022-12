«Stiamo facendo acquisti scriteriati | la pagheremo tutti» Ecco perché secondo i pm la Juve voleva far lievitare i costi

Leggi su open.online

(Di domenica 4 dicembre 2022) L’insostenibilità degli ultimi bilanci dellantus non era casuale, ma il frutto di una «precisa scelta aziendale». È quanto affermano i pm della procura di Torino nel documento con cui, lo scorso giugno, richiedevano al gip l’applicazione di misure cautelari o interdittive contro Andrea Agnelli e gli altri dirigenti del club. La linea d’azione da essi coscientemente portata avanti negli ultimi anni era infatti quella della «crescita dei», sostengono, ottenuta in particolare tramite le operazioni di acquisto di nuovi calciatori e la distribuzione degli stipendi. A riprova di tale tesi, i pm portano alcune intercettazioni telefoniche di cui si apprende oggi il contenuto. Il prezzo non è giusto «Purtroppo negli ultimi anni è un po’ colpa nostra», afferma in una conversazione del 5 agosto 2021 il direttore sportivo della ...