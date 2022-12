Sci di fondo | Martina Di Centa vince in Alpen Cup! Primo trionfo per la figlia e nipote d’arte

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022)Diha vinto la prima gara della carriera a livello seniores in campo internazionale. L’azzurra ha trionfato nella 10 km in tecnica classica a Santa Caterina Valfurva, prova valida per laCup 2022-2023 di sci di(uno dei circuiti minori al di sotto della Coppa del Mondo). La 22enne ha imposto il proprio ritmo in maniera incisiva e nessuna avversaria è riuscita a sostenere il passo della nostra portacolori: affermazione con il tempo di 30:46.1, precedendo la francese Juliette Ducordeau di 12.4 secondi e la norvegese Anikken Alnaes di 15.8. L’ultimo e unico podio, sempre inCup, risaliva al 19 dicembre 2020 quando fu terza nella 10 km in tecnica classica a Formazza. La(suo papà è Giorgio e sua zia è ...