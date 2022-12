Reynolds | «Non ero pronto per la Roma»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Le parole di Bryan, ex terzino statunitense della. Le sue parole sull’esperienza in giallorosso Bryanha parlato in un’intervista a ‘Il Tempo’. Il terzino è tornato sulla sua esperienza allacon Mourinho. PAROLE – «Giocando per la, che è un grande club, c’è molta pressione. Giochi all’Olimpico, fai un errore e tutti ti fischiano. Può essere difficile restare concentrati. Poi c’è la barriera linguistica. Per integrarti al meglio devi imparare l’italiano in fretta. Quando sono arrivato avevo solo 19 anni e probabilmente non ero ancora». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le parole di Bryan, ex terzino statunitense della Roma. Le sue parole sull'esperienza in giallorosso Bryanha parlato in un'intervista a 'Il Tempo'. Il terzino è tornato sulla sua esperienza alla Roma con Mourinho. PAROLE - "Giocando per la Roma, che è un grande club, c'è molta pressione. Giochi ...Trovare una seconda casa tra i boschi delle Fiandre se sei un ragazzo del Texasè così automatico. Ma nella cittadina belga di Westerlo l'ex terzino della Roma Bryansta mettendo in mostra le sue qualità, in un campionato da sempre trampolino per i giovani talenti, ...Le parole di Bryan Reynolds, ex terzino statunitense della Roma. Le sue parole sull’esperienza in giallorosso Bryan Reynolds ha parlato in un’intervista a ‘Il Tempo’. Il terzino è tornato sulla sua e ...Per lui due anni fa la Roma ha investito 7 milioni di euro, ma in giallorosso il terzino statunitense non è riuscito a esprimere il suo potenziale. Così è arrivata la decisione di cederlo in prestito ...