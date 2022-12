Qatar 2022 | il tabellone dei Mondiali dagli ottavi in avanti

...00 Costa Rica - Germania 2 - 4 BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - Olympiacos 82 - 71 18:30 Berlin - Barcelona 86 - 88 20:00 ASVEL - Monaco 75 - 84 Visualizza Euroleague CALCIO - MONDIALI...Dragan Stojkovic, tecnico della Serbia , è finito al centro di una bufera, dopo l'eliminazione dal Mondiale in. Il Ct sarebbe stato ripreso mentre affermava espressione violente nei confronti delle donne kosovare dopo il gol segnato da Vlahovic . Alcuni politici avrebbero anche espressamente chiesto ...L’Inghilterra liquida con un secco 3-0 il Senegal negli ottavi dei Mondiali in Qatar: primo gol nel torneo di Kane, adesso sfida alla Francia Per quasi un tempo, l’Inghilterra vice-campione d’Europa ...Nonostante il Senegal sia in svantaggio contro l'Inghilterra per 3-0, la tifoseria di questa nazionale continua a ballare e danzare.