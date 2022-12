Mondiali Qatar 2022 | il fenomeno Mbappé | nessuno come lui a 24 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) –lui a 24. Kylian Mbappè è il primo giocatore nella storia del calcio a riuscire a segnare 9 gol aialla sua età. Cinque li ha segnati in questa edizione,, candidandosi a vincere la classifica dei cannonieri. Sta trascinando la Francia, approdata a i quarti di finale dopo la vittoria per 3 a 1 contro la Polonia, e lo ha fatto anche oggi con una doppietta, un assist per Olivier Giroud, e una serie di giocate da numero uno. Designato da tempoerede naturale di Messi e Ronaldo, che per ragioni anagrafiche non avranno altre occasioni, ha stravinto il confronto a distanza con Robert Lewandowski, il centravanti della Polonia, che lascia ilcon la magra consolazione di ...