Mondiali | Brasile; Neymar si allena regolarmente i compagni

Neymar si è allenato regolarmente con i compagni della nazionale brasiliana nella seduta di rifinitura effettuata nella serata di Doha, e sembra quindi certa la sua presenza domani in campo nell'...Bomber, la top 10 1° Miroslav Klose (Germania): 16 gol 2° Ronaldo (): 15 gol 3° Gerd Müller (Germania Ovest): 14 gol 4° Just Fontaine (Francia): 13 gol 5° Pelé (): 12 gol 6° ex ...Partite in programma domani, 5 dicembre, ai Mondiali in Qatar. Ottavi di finale: Giappone-Croazia (ore 16) Brasile-Corea (ore 20) (ANSA). (ANSA) ...(ANSA) - DOHA, 04 DIC - E' la vigilia di Brasile-Corea del Sud, match degli ottavi di finale dei Mondiali, e in conferenza stampa per la Seleçao si presentano il ct Tite e il ...