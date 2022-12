Lo Stromboli torna ad eruttare | le immagini del vulcano coperto dalla colonna di fumo

(Di domenica 4 dicembre 2022) Nuova esplosione a, dove il pennacchio diche fuoriesce dalsi vede anche dalle isole vicine. "Locontinua a fare il suo lavoro ed il costone roccioso di Ginostra, su cui poggia l'intero abitato, si sgretola sempre di più senza gli interventi necessari, se pur appaltati e finanziati, per metterlo in sicurezza. Quando crollerà sarà una tragedia e ogni via di fuga verrà preclusa compreso l'approdo della frazione. Che si intervenga subito", denuncia un abitante.

