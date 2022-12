La scommessa di Matteo Renzi datata ancora 4 dicembre | “Via alla federazione Iv-Azione Nel 2024 noi primo partito e Meloni a casa”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Deve avere un’affezione particolare per il 4. A sei anni esatti dsconfitta sul referendum costituzionale,lancia una nuova. Se quel giorno, travolto dal voto degli italiani, fu costretto ad annunciare le sue dimissioni, oggi la partita è tutt’altra: “Nelnoi saremo ilandrà a”, la sintesi del suo pensiero.fine non lasciò, oggi raddoppia: nel 2023 il percorso per laconin vista di ununico, non subito ma per le Europee in programma tra due anni. Dove si dice sicuro che il suo e quello di Carlo Calenda, a quel punto ormai un unico ...

Il Fatto Quotidiano

...Renzi, intervistato a 'Mezz'ora in più' su Rai 3. 'Oggi possono inventarsi le balle che vogliono, è chiaro che in quella stagione c'erano. La veraè smettere di fare la guerra e ...Il leader di Italia viva,Renzi, ha voglia di mettere alcune cose in chiaro mentre Elly ... La veraè smettere di fare la guerra e occuparsi di che cosa vogliono fare da grandi. Auguro ... La scommessa di Matteo Renzi datata (ancora) 4 dicembre: “Via alla federazione Iv-Azione Quindi un “in bocca al lupo” a Stefano Bonaccini e a Elly Schlein “che si è fatta candidare da noi”. Quindi siccome è legato da un “sentimento di affetto” al Pd, ecco la rasoiata: “Lei e Brando ...QATAR 2022 Il portiere polacco svela un retroscena: 'Ma i soldi non glieli do, non ne ha bisogno...' Polonia-Argentina: le foto del match Szczesny ha poi spiegato: 'Non so se è legale ai Mondiali, e p ...