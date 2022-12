Ida Platano sull’ex marito Francesco | “Un mio fallimento”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 dicembre 2022) Sui social Idaha parlato del suo exe del motivo per cui il suo matrimonio è fallito. “Quando ho conosciuto il mio exche si chiama, io avevo 16 anni – ha spiegato Ida ai suoi followers– . Lui viveva già al Nord e aveva 22 anni”. Ida ha poi aggiunto: “Abbiamo scelto entrambi di sposarci senza nessuna costrizione da parte dei genitori, all’epoca la convivenza non esisteva – ha dichiarato con estrema sincerità – . Mi sono trasferita per lui, per amore, siamo stati dieci anni insieme, siamo cresciuti insieme, litigavamo veramente poco e oggi abbiamo un rapporto fratello e sorella”. Infine, la dama ha chiarito il perchè della loro separazione: “Ci siamo sempre, l’uno per l’altra – ha detto – . E’ finita perché siamo cresciuti…Certo, per ogni cosa che si costruisce, uno spera sempre che ...