Goggia | “Ho anche io le mie fragilità Per sfogarmi una bella discesa libera”

Per laè il 19esimo successo in carriera in Coppa del Mondo. BeneNicol Delago settima, domani alle 19 il Super G. E' già dominio di Sofiain discesa libera nella Coppa del Mondo ...Sofiava a caccia di un altro tris dopo i due formidabili successi nelle discese libere dei giorni scorsi. MaFederica Brignone e Marta Bassino, tra le altre azzurre, cercano di ...Per 'Sofi' è anche il quinto trionfo consecutivo nella località dello Stato dell'Alberta. Quella ottenuta dalla finanziera bergamasca è anche il 114/o successo della storia dell'Italia al femminile in ...L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli ...