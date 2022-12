Francia Polonia LIVE 1-0 | termina il primo tempo

(Di domenica 4 dicembre 2022) Allo stadio Al Thumama di Doha il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl stadio Al Thumama di Doha va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Squadre in campo, tutto pronto per, le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Lloris, Koundè, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Tchouaméni; Dembelè, ...Latorna a giocare uno scontro a eliminazione diretta dal Mondiale del 1986 quando affrontarono proprio la formazione francese nella finale per il terzo posto nell'unico precedente ai ...Al termine del primo tempo di Francia-Polonia, le due squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-0 per i transalpini grazie ad un gol del solito Olivier Giroud, attaccante del Milan, bravo a ...Le reti bianche sarebbero state più giuste, per quanto visto in questo primo tempo, ma la Francia ha tanti campioni e la Polonia qualcuno in meno. Le reti bianche sarebbero state più giuste, per ...