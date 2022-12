El Salvador | polizia e esercito assediano Soyapango per stanare le bande criminali

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic – In Italia c’è chi spesso cerca di giustificare gang e baby gang, dalle quali negli ultimi anni le più grandi città italiane sono sotto scacco. Ma nelle patrie d’origine di queste, soprattutto di quelle latine, cosa succede e come affrontano il problema i governi? Per comprendere la portata della situazione prendiamo l’esempio di El, dove in queste ore è in atto un vero e proprio assedio contro le gang dellatà. Circa 10.000 soldati hanno circondato la città di, in El, come parte di una massiccia repressione delle, ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Nayib Bukele. Tutte le strade che portano alla città sono state bloccate e le forze speciali hanno perquisito le case dei membri delle ...

