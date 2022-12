Cremlino | Putin visiterà il Donbass ‘a tempo debito’

(Di domenica 4 dicembre 2022) MOSCA – Il leader russo Vladimir(foto)il“adebito”. Lo ha riferito il portavoce delDmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass. E sempre il portavoce delha fatto sapere che la Russia “non accetterà” il tetto (price cap) sul prezzo del petrolio. Continua dunque il tira e molla con l’Europa determinato da questa assurda guerra contro l’Ucraina. Intanto il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, come riportano i media ucraini, ha esortato i russi a dimenticare la città di Bakhmut, nell’Oblast di Donetsk e a prepararsi per il tribunale di Yalta. “Bakhmut. Ilsta eliminando migliaia dei suoi coscritti, prigionieri, mercenari e militari vicino” a questa “città che non ha importanza strategica, ...

