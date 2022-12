Cairo | «Sul rateizzo fiscale la penso come Lotito Il calcio è in difficoltà da tempo»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il presidente del Torino, Urbano, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa in merito alla necessità di aiuti economico-finanziari per il mondo del. Si è detto d’accordo con il patron della Lazio, Claudio, che si sta battendo per la rateizzazione dei debiti che i club di Serie A hanno verso il Fisco.parla del mondo deldi un mondo inda, quasi dimenticando che ilè in crisi perché per anni ha vissuto al di sopra delle sue possibilità. «Premesso chemolti sanno spesso mi capita di non essere d’accordo con, stavolta la pensiamo alla stessa maniera. La situazione è sotto gli occhi di tutti: il nostro è un mondo che vive da ...

... italiana che vive a Il, in Siria nel 2015 per un reportage e per questo vittima di sequestro ... È il coraggio di una che sta mesi a lavorare poiprogetto. Quindi, chi se non Jasmine Chi si ...Uno show alper celebrare la relazione tra l'uomo e le stelle, fascinazione millenaria, che ci lega al ... ci spinge a immaginarci riflessi in un aldilà che, proprio in Egitto, dentro e...Kim Jones presenta la collezione autunno 2023 ai piedi delle piramidi, in uno show suggestivo che ricorda un po' gli esploratori dell'Ottocento e un po' il film Dune.In occasione della presentazione del suo libro, il giornalista del Sole24ore esperto di politica sportiva ha parlato con noi anche di Toro ...