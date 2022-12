Alberto Ribolla alla sede Onu di New York per il Consiglio d’Europa

(Di domenica 4 dicembre 2022) Bergamo. L’onorevole bergamasco, Lega, è appena tornato da Newdove, parte di una Commissione ristretta delpresenza del Segretario Generale, ha partecipato ad una serie di incontri all’Onu, tra cui quello con il Presidente dell’Assemblea e con altri vari alti funzionari. “La settimana scorsa ho partecipato, in qualità di membro della Commissione ristretta Relazioni Esterne dell’Assemblea Parlamentaread una serie di incontri, che si tengono ogni due anni, presso ladelle Nazioni Unite a New– afferma-. Agli incontri, avvenutipresenza anche del Segretario Generale Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, ...

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

... Ca Viola, 2020Opoka, Marjan Simcic, 2019 Ros di Buri Merlot, Meroi, 2019 Extra Brut Blanc de noirs, Maurice Grumier, S.a. Etna Rosso Alta Mora Feudo di Mezzo, Cusumano, 2017...Cultura Vita e disintegrazione di Luciano Bianciardi, a cento anni dalla nascitaRiva A ... che per lui era una rivalsa sulla tragedia della miniera di. È evidente che ciascuno di noi ... Bergamo, il caso Aler: Lega e sindacati all’attacco. Gori: «Volevano essere pagati di più e dare meno servizi» Il presidente Francesco Buzzella e il consiglio di presidenza di Confindustria Lombardia esprimono sincero cordoglio per la morte di Roberto Maroni. (ANSA) ...Gli esponenti del Carroccio esprimono il proprio dolore per la scomparsa dell’ex ministro dell’Interno, presidente della Regione Lombardia e segretario delle Lega ...