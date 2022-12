Tu Sì Que Vales | stasera l’Album per rivivere i momenti migliori e ridere con Giovannino

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 3 dicembre 2022) È un appuntamento tradizionale, quello condi Tu Sì Que, in onda sempre la settimana (o settimane) successiva alla finale ed alla relativa proclamazione del vincitore. Sarà così anche, sabato 3 dicembre 2022, quando alle 21:20 su Canale 5 si potrà assistere aidella nona edizione, che si è conclusa il 19 novembre scorso. Un “meglio di”, insomma, in cui troveranno spazio tutte quelle esibizioni che hanno lasciato a bocca aperta i quattro giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, ma anche la rappresentante della giuria popolare Sabrina Ferilli ed, ovviamente, il pubblico in studio ed a casa. Dagli acrobati più o meno spericolati, ai comici, fino ai cantanti ed agli atleti provenienti dall’Italia e non solo. Il tutto, sotto gli occhi dei ...