Orizzonte Scuola

In Veneto la Lega dichiede di far imparare ai bambini il veneto, considerato una vera e ... Adesso la Lega cicon il disegno di legge che prevederebbe l'insegnamento del veneto in ...Lapiù tonda e scandalosa di quel tratto razzista, posto a contrassegnare in modo evidente ... acido e fasullo come una moneta di piombo: persinodifese Morisi E nel Paese in cui queste ... Salvini ci riprova: “Servizio militare universale per i giovani, sarebbe la forma migliore di educazione civica diffusa” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Lega scalpita, rissa di Governo sull’Autonomia. Scontro al vertice di maggioranza. E FdI ci riprova col presidenzialismo ...