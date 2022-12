Puglia | maltempo | allerta Codice arancione per il Salento | giallo per barese e tarantino Protezione civile | previsioni meteo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullameridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati, sullacentrale; Venti: da forti a burrasca meridionali, in graduale attenuazione.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolo...

... , venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali sulla, specie settori meridionali, e precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla, specie settori ...Motivo per il quale è stata disposta un'allerta gialla su Calabria ,, Sicilia, Campania e Lazio.Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o ...Il maltempo si abbatte ancora sull'Italia e per la giornata di oggi - 3 dicembre - scatta l'allerta meteo gialla in nove regioni: si tratta di ...