Migranti e Ong | l’incredibile svolta del sommergibile

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il 29 novembre è uscito il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete ordinare sulle piattaforme digitali oppure acquistare in tutte le librerie. Buongiorno dal Cairo. Sono in viaggio, ma le notizie di oggi (anche se la Zuppa non si sentirà bene) vanno commentate. 00:00 “Biden e Putin, dialogo a ostacoli”, è l’apertura del Corriere della Sera. I russi dicono che non stanno alle condizioni di Biden, gli americani invece volgiono che gli americani davano via dall’Ucraina. 00:45 I temi sexy per la nostra Zuppa, cari amici commensali, sono sempre un po’ diversi rispetto a quelli dei giornali. Uno di questi riguarda sempre il “gigantesco”, “enorme” Matteo Salvini. Ne trattano tutti i giornali, a partire dall’uomo che non può farne a meno di parlarne: Massimo Gramellini. Gramellini ce l’ha con Salvini su una questione che trattano tutti i giornali, a partire da Repubblica: la ...

, si muore. Mentre il governo dichiara guerra allee il Mediterraneo è una sorta di deserto nel quale chi è in difficoltà raramente viene soccorso e mentre Giorgia Meloni dopo aver detto ...Sta ora emergendo al processo in corso a Palermo a carico di Matteo Salvini, per i fatti relativi all'agosto del 2019, quando era ministro dell'Interno, e la naveOpen Arms con 147a ...di SERGIO SIMEONE* – Non si può dire che Giorgia Meloni non abbia mandato chiari segnali per far capire che dopo il 25 settembre l’Italia è governata da un governo di destra: attacco al reddito di cit ...Migranti, si muore. Mentre il governo dichiara guerra alle Ong e il Mediterraneo è una sorta di deserto nel quale chi è in difficoltà raramente viene soccorso e mentre Giorgia Meloni dopo aver detto ...