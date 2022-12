“Lovere | il borgo della luce” | magico Natale con Linus e i Peanuts

(Di sabato 3 dicembre 2022). Nato per valorizzare le bellezze architettoniche, storiche e artistiche di, il progetto “, il” torna quest’anno nel periodo natalizio per ricreare un’atmosfera incantata, nella quale le opere d’arte proiettate sulla superficie degli edificiCittadina acquisteranno nuova vita, in un dialogo con la cittadinanza e i turisti del. Finanziata grazie al contributo ottenuto a valere sul bando regionale “OgniGiorno inLombardia”, che premia gli eventi e le iniziative con particolare carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde, la suggestiva proiezione artistico-scenografica su oltre 10.000 mq di edificiCittadina offrirà a cittadini e turisti una spettacolare scenografia ...

MyValley.it

... Lara Magoni, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dei progetti 'Racconti da gustare in una Valle da fiaba', della Comunità Montana Valle Seriana, e ', ildella luce. ...Nato per valorizzare le bellezze architettoniche, storiche e artistiche di, il progetto de "Ildella luce" torna quest'anno nel periodo natalizio per ricreare un'atmosfera incantata, nella quale le opere d'arte proiettate sulla superficie degli edifici del paese ... Si accende il "Borgo della luce": i Peanuts pronti a colorare Lovere Con l’arrivo delle feste, Lovere si accende di luci da sogno. Sulle facciate dei palazzi del borgo adagiato sulle acque dell’Alto Sebino arrivano i compagni di intere generazioni: da Charlie Brown al ...Il progetto 'Lovere, il Borgo della luce' torna nel periodo natalizio per ricreare un'atmosfera incantata, nella quale le opere d'arte proiettate sugli edifici della cittadina acquisteranno nuova vita ...