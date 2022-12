LIVE Biathlon | Sprint uomini Kontiolahti 2022 in DIRETTA | norvegesi e svedesi favoriti | giovani azzurri per stupire

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLAFEMMINILE DIDALLE 13.45 10:40 Kontiolathi è una delle tante terre di conquista per Johannes Boe, oggi in gara con il 50, che su suolo finlandese ha vinto 6 gare in tutte le specialità. 10:38 Pettorale giallo sulle spalle dello svedese Martin Ponsiluoma, vincitore della prima gara stagionale, l’individuale disputata martedì, e che oggi sarà al via con il numero 13. 10:36 Nazionale azzurra che in questa prima tappa è senza il faro della squadra, Lukas Hofer, non ancora al meglio della condizione; proprio per questa assenza e i ritiri di Windisch e Bormolini al termine della passata stagione le speranze maggiori di un buon risultato sono sulle spalle dei due 2000 Bionaz e ...