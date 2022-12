Orizzonte Scuola

I satelliti GPS si muovono in orbitea un'altitudine di 20.200 km. Il sistema è ... nel solo mese di aprile 2018 sono stati rilevati più di 21.000 eventi di interferenza nelle...Tuttavia, come ho dimostrato al giudice di pace, lee ledei ministeri non sono in alcun modo fonti del diritto e, come tali, non sono vincolanti per i cittadini o i giudici". ... Circolari e comunicazioni dalla scuola a tutte le ore, anche nei week-end: esiste il diritto alla disconnessione Le comunicazioni inviate alla Piattaforma Cessioni di AdE Fatta ... responsabilità del terzo cessionario (tema sul quale tornerò alla fine). La natura delle Circolari dell'Agenzia delle Entrate La ...Ancora novità per il superbonus: annunciati due emendamenti per salvare il 110% per il 2023 con invio Cilas entro il 31.12 e usare la leva degli F24 nelle cessioni ...