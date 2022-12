Agenzia ANSA

"Pensare ad una lega dicome ad un grande operatore sociale non è utopia, è realtà. La Serie C, attraverso la rete ... Così Francesco, Presidente della Serie C all'incontro "Riconoscersi ...Un aspetto fondamentale, che non può essere più procrastinato", prosegue. "Quanto al trattamento tributario, ho esposto al ministro Abodi l'importanza di far entrare in vigore il graduale ... Calcio: Ghirelli, la Lega di C è un grande operatore sociale - Calcio (ANSA) - ROMA, 03 DIC - 'Pensare ad una lega di calcio come ad un grande operatore sociale non è utopia, è realtà. La Serie C, attraverso la rete ...Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sull'ipotesi avanzata nei giorni scorsi dal ministro di rinviare una parte della riforma dello sport. "Il percorso formativo dei giovani atleti, ...