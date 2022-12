Uomini e Donne | due corteggiatrici litigano paurosamente in studio | tronista in difficoltà | la reazione del pubblico

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Le anticipazioni della puntata del 2 dicembre 2022 divedranno innanzitutto al centro delle polemiche il cavaliere Biagio del trono over che sta intraprendendo una conoscenza con la dama Silvia. L’uomo ha affermato di non voler uscire solo con la donna ma di voler conoscere anche altre persone. Al contrario Silvia ha deciso di continuare la frequentazione solo con Biagio, escludendo qualsiasi altro cavaliere. Ciò porterà a numerose critiche da parte dele degli opinionisti dellodi Maria De Filippi, ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari. Un altro cavaliere su cui verrà puntata l’attenzione sarà Riccardo Guarnieri che sta conoscendo la dama Gloria. Quest’ultima sembra essere molto presa dal pugliese mentre lui si è dichiarato poco geloso della donna. Proprio per tale motivo alcuni dei ...