Agenzia ANSA

delpoco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a gennaio è scambiato a 81,17 dollari al barile con una riduzione dello 0,06%. Il Brent con consegna ......7 per cento; dal rame +32,9 per cento; e dal+57,7 per cento. Tra le materie prime prese in esame dalla Cgia su dati della Banca Mondiale, solo il piombo ha subito una diminuzione del... Petrolio: prezzo Wti poco mosso a 81,17 dollari - Economia Dopo gli ultimi segnali di raffreddamento dell’inflazione, il mercato guarda al dato sull’occupazione negli Stati Uniti. Poco mosso il petrolio in vista della riunione dell’Opec+ del 4 dicembre. A Mil ...Divieto servizi trasporto oltre 60 dollari il barile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 1 dic - I 27 governi Ue stanno per definire l'accordo per imporre un 'price cap' al prezzo del petrolio ...