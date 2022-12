Mondiali 2022 | flop Germania | trionfo a Brasile 2014 è ormai un lontano ricordo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Quattro titoli, 8 finali, 12 piazzamenti tra le prime 4 in 20 edizioni disputate. Grande protagonista nella storia della Coppa del mondo, lasaluta Qatarcon una clamorosa uscita al primo turno e un risultato in fotocopia di Russia 2018. Dopo la grande vittoria aidel, dove la ‘schiacciasassi’ tedesca allenata da Joachim Loew umiliò in semifinale 7-1 i padroni di casa delbattendo in finale 1-0 l’Argentina, in Qatar sembra definitivamente finito un ciclo. Un risultato umiliante per capitan Neuer e compagni uscire al primo turno nel girone E con una sola vittoria, quella inutile per 4-2 con la Costa Rica, un pari in rimonta 1-1 contro la Spagna, e la clamorosa sconfitta all’esordio 2-1 con il Giappone. I tedeschi hanno ...

