Il Guardian | «In Germania sono delusi | non distrutti Non fa parte della loro cultura»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Flick potrebbe restare al suo posto. Un po’ come Mancini è stato lasciato lì da Gravina dopo che per il Mondiale manco si è qualificato Almeno lac’è andata, in Qatar. Ma c’è un abisso di contesto, tra l’Italia e la. Il parallelo non tiene perché in, nonostante il trauma scontato avvertito soprattutto sulla stampa, tutto sommato non si cospargono il capo di cenere.? Sì.? No. Non fa. Lo sottolinea Jonathan Liew in un editoriale sul. “Nel bene e nel male – scrive – questa squadra sembra il suo opposto polare. Il problema nasce quando combini la classica mentalità tedesca con uno stile di calcio moderno che richiede un’intensità perpetua, che ...