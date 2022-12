Grecia | Atene | ' preoccupazione per accordo Libia-Turchia per ricerca idrocarburi'

" Attentato contro il Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia in. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarà adper incontrare il primo ministro ...... "Attentato contro il Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia in. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò adper incontrare il Primo Ministro ...La polizia greca ha rivenuto i resti di una bottiglia molotov. Meloni: "Probabile matrice anarchica" "Seguo la vicenda con la massima attenzione". Così si è espressa Giorgia Meloni sull'attentato ...Bruciata ad Atene l'auto di Susanna Schlein, prima consigliera dell'ambasciata italiana in Grecia e sorella di Elly, deputata e possibile candidata alla segreteria Pd. "Grave atto criminoso",dice la F ...