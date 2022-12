(Di venerdì 2 dicembre 2022) In casaprosegue il programma che dovrà portare, nel 2025, a effettuare i primi giri in pista con la power unit che segnerà il debutto della casa di Ingolstadt in Formula 1, dal 2026. A, ...

... ritagliato sulFormula 1 , con nello specifico l'installazione di nuovi banchi prova per la power unit. Strutture e personale per essere pronti Già struttura che cura l'impegnoalla ...Per questo motivo, in un comunicato ufficiale,ha annunciato la realizzazione di un nuovo ... Sono stati infatti già assunti circa 220 dipendenti per ilF1 . L'obiettivo è quello di ... Audi, il progetto F1 accelera: avviati i lavori di ampliamento a Neuburg La struttura che curerà le operazioni legate allo sviluppo e produzione della power unit 2026 è in fase di potenziamento, anche con l'arrivo di nuovi tecnici ...La casa degli Anelli realizzerà un nuovo edificio di circa 3.000 metri quadrati presso lo stabilimento già esistente; previsti nuovi banchi di prova per lo sviluppo della power unit ...