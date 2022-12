Al vertice Osce la Polonia guida l’isolamento di Mosca Sembra la fine | ma “il vecchio arnese” serve ancora

A Pechino c'è stato iltra Xi Jinping e Charles Michel. "Risolvere la crisi ucraina è nell'...è scontro a distanza tra il ministro degli esteri ucraino Kuleba e l'omologo russo Lavrov sull'...... ma finora non lo ha fatto" L'annuncio è arrivato al termine delbilaterale tra il leader ...d'inchiesta del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e il meccanismo di Mosca dell', ...“Putin ha fallito nel suo progetto di piegare il popolo ucraino e ha fallito nel suo intento di dividere questa organizzazione. È isolato anche da quei paesi che una volta erano suoi alleati", dice l' ...Il ministro degli Esteri al vertice Osce: "Scelta e' morire con la Russia o vivere senza di essa" Like us on Facebook to see similar stories Please give an overall site rating: ...