Tasso di occupazione ai massimi dal 1977 a ottobre. Disoccupazione in lieve calo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) - Per la prima volta raggiunto il record al 60,5%, grazie alle assunzioni a tempo indeterminato. Cala, di poco, anche la disgiovanile, ma quasi 1 giovane su 4 è senza lavoro

- Per la prima volta raggiunto il record al 60,5%, grazie alle assunzioni a tempo indeterminato. Cala, di poco, anche la disoccupazione giovanile, ma quasi 1 giovane su 4 è senza lavoroRispetto al mese precedente, a ottobre 2022, ildisale al 60,5% (valore record dal 1977, primo anno della serie storica), quelli di disoccupazione e inattività scendono al 7,8% ( - ... Lavoro, a ottobre il tasso di occupazione balza al 60,5%: è record dal 1977 Rispetto al mese precedente, il tasso di occupazione sale al 60,5% (valore record dal 1977, primo anno della serie storica), quelli di disoccupazione e inattività scendono al 7,8% e al 34,3% ...Si rafforza la ripresa nel Lodigiano: tasso occupazione al 68%, il più alto in Lombardia E' quanto emerge da Top200, la ricerca realizzata dal Centro Studi Assolombarda in collaborazione con PwC ...