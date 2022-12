Senza il Principe Meghan | l' evento rivelatore e il cachet fuori di testa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tira una brutta aria in casa dei duchi di Sussex. E sono sempre più insistenti le voci di una profonda crisi della coppia. A confermarle una cena di beneficenza a Indianapolis. Dovesi sarebbe presentatail. Si è trattato di un incontro prestigioso sulla condizione femminile (dove ogni ospite avrebbe sborsato 5mila dollari), mentre la moglie di Harry per presenziare avrebbe ricevuto undi circa un milione di sterline. Intanto, l'ex capo di Scotland Yard, Neil Basu si è ritirato dopo 30 anni di servizio per l'occasione ha rilasciato un'intervista nella quale svela cheMarkle ha ricevuto pesanti minacce “disgustose” on line provenienti da gruppi estremisti.