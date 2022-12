Riccardo Faggin morto in un incidente per la finta laurea | il papà | «Mi vergogno | non ho capito se si sentiva in trappola»

L'incredibile storia di Elisa: si laurea in coda in autostrada con una tesi discussa al telefono - guarda IL LOCKDOWN - Al quotidiano di via Solferino il padre spiega: 'è entrato in crisi ...Gli esami non erano stati conclusi, la tesi, forse, nemmeno cominciata. Manon era riuscito a dire la verità, a raccontare ai genitori come stavano, davvero, le cose. Il giorno prima della presunta discussione della tesi in Scienze Infermieristiche " che l'...Lo studente universitario di Padova è morto in un incidente stradale alla vigilia della discussione della sua tesi di Laurea. Ma non si era mai iscritto alla sessione e gli mancavano ancora diversi es ...Il 26enne di Padova è morto in un incidente il giorno prima della presunta discussione della tesi, che in realtà non era in programma. La mamma e il papà: «Aveva indossato una maschera» ...