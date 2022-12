Parcheggi per disabili occupati | al via i controlli ad Afragola

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Adè scattata stamattina un’operazione della Polizia Municipale dedicata esclusivamente al controllo deiper iabusivamente. A renderlo noto è “La battaglia di Andrea”, associazione che più volte ha sollecitato l’amministrazione comunale sul tema del rispetto dei diritti dei diversamente abili. “Credo sia la prima città in Italia in cui – spiega la presidente Asia Maraucci che ha fortemente sollecitato il servizio – finalmente parte un controllo massiccio degli stalli per i”. Oltre alle continue richieste de “La Battaglia di Andrea”, il blitz delle forze dell’ordine è stato fortemente voluto anche dal sindaco diAntonio Pannone e dall’assessore alla Polizia Municipale Mauro di Palo e sarà ...

2' di lettura 01/12/2022 - È ormai imminente l'inizio dei lavori, da parte di Anas, per la realizzazione della rotatoria tra la strada statale 16 e la S.S. 424 "Pergolese". Un'opera di fondamentale im ...(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Ad Afragola, in provincia di Napoli, è scattata stamattina un'operazione della Polizia Municipale dedicata esclusivamente al controllo dei parcheggi per i disabili occupati ...