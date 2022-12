Paola Ferrari contro la Rai sono stata tagliata fuori dai Mondiali non mi aspettavo un trattamento così

(Di giovedì 1 dicembre 2022)è davvero dispiaciuta per essereesclusa dal progetto deiin Qatar. La giornalista sportiva della Rai,, è furiosa: «Mi hanno esclusa dal progetto senza considerarmi minimamente». Il suo sfogo è dovuto al fatto che l’azienda non le abbia affidato nessuno spazio in occasione deiin Qatar.

La giornalista sportiva della Rai ,, è furiosa: 'Mi hanno esclusa dal progetto senza considerarmi minimamente'. Il suo sfogo è dovuto al fatto che l'azienda non le abbia affidato nessuno spazio in occasione dei Mondiali ...Durissimo sfogo diper essere stata esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar da parte della Rai . 'Mi occupo dei Mondiali dall'82, fin da ragazzina, ho cominciato con le televisioni private. Ora ho molta ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...E' il duro sfogo di Paola Ferrari, che affida all'Adnkronos la sua amarezza per non essere stata coinvolta nel progetto sui Mondiali di Calcio in corso in Qatar da parte della Rai. "Io non avrei mai f ...