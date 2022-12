Nft | è vera crisi? | la previsione di Ballarani | La tecnologia resta Ecco cosa succederà

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il cofondatore di Hudi Gianlugiparla di Nft, "i token non fungibili, che hanno perso all'arte cripto di arte e che per l'ultimo anno e mezzo hanno infestato le news di tutto il mondo e sono state vendute per migliaia di dollari. Con il crollo delle cripto però sono crollati anche gli Nft: sono finiti? No, nella nostra economia digitale ci sono già tre casi d'uso per questa. Dagli abbonamenti per i circoli premium dei cosidetti superfan alle collezioni per oggetti digitali fino agli oggetti digitali venduti all'interno dei videogiochi: un mercato da miliardi di dollari. Basti pensare che nel 2020 sono stati venduti oltre 50 miliardi di dollari per i vestiti digitali. Insomma, anche se l'hype per gli Nft è passato, la. Staremo a vedere quali saranno i nuovi campi di applicazione".