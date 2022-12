Monza | Ranocchia ai saluti

... Matteo Pessima, Samuele Vignato, Warren Bondo, Valentin Antov e Filippo, attesi al ... Un segmento decisivo per la serie A che l'ad delha definito "campionato di clausura", con un ...Commenta per primo La Cremonese guarda in casa Juventus : nel mirino per gennaio, riferisce La Gazzetta dello Sport , ci sono Filippo(ora in prestito al) e Hans Nicolussi Caviglia (in prestito al SudTirol).Monza tornato al lavoro a 17 giorni dal rompete le righe ottenuto dopo il successo contro la Salernitana. Al centro sportivo Luigi Berlusconi, squadra e staff tecnico a pranzo insieme, prima dell'alle ...L’ex calciatore del Monza Andrea Ranocchia ha rilasciato un’intervista esclusiva ad Assisi Sport, gruppo Editoriale Assisi News. Ecco i frammenti in cui l’ex centrale difensivo ...