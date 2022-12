Mercatini di Natale 2022 a Roma | quali sono i più belli | date e orari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 dicembre 2022). In questo periodo dell’anno inatalizi animano la città regalandole un’atmosfera ancor più magica e suggestiva. Davvero numerosi gli stand neiè possibile imbattersi: a Piazza Navona, sul Lungotevere, a Cinecittà World, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Di seguito abbiamo raccolto per voii miglioridida visitare in città durante questo magico periodo dell’anno.dia Piazza Navona: tutti gli standdiin Piazza della Balduina Apriamo la nostra rassegna con idiin Piazza della Balduina. Nella fattispecie, il secondo appuntamento per gli ...