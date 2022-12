Manchester United | Scholes | 'Sostituire Ronaldo a gennaio? Difficile'

Tuttosport

Commenta per primo Moises Caicedo è nel mirino del. Il Brighton, secondo Mundo Deportivo , si aspetta una buona offerta per il 21enne centrocampista dell'Ecuador., Psg e Bayern Monaco, sempre secondo AS, sarebbero i club interessati con i red devils che già l'estate scorsa avevano presentato un'offerta da 130 milioni in quel momento respinta ... "La vendita del Manchester United potrebbe essere completata in questa stagione" Il primo gol su calcio di punizione del torneo è arrivato alla 35esima partita: a Russia 2018 era accaduto già nel match inaugurale ...Resta tutto da definire il futuro di Sasa Lukic; il centrocampista serbo del Torino infatti non ha ancora rinnovato il contratto con il club granata ed ha fatto capire di valutare un futuro, ...