L’ultima idea | schierare la Nato in Amazzonia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) I numeri del disastro di AMLO: omicidi, femminicidi e desaparecidos più che raddoppiati in 4 anni AMLO aveva proposto pace e amore, invece la criminalità in Messico, durante i suoi primi 4 anni di mandato (ne mancano ancora due), ha battuto ogni record: 109.138 persone sono morte ammazzate nei primi tre anni del suo mandato. Il 71 per cento in più rispetto alle 63.835 persone assassinate nei primi tre anni del suo predecessore Enrique Peña Nieto, secondo i dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI). 11.852 donne sono state assassinate nel primo triennio di AMLO (2019-2021), registrando in questo periodo il più alto tasso di omicidi di donne dal 1990 ad oggi. 4.413 femminicidi in più rispetto ai primi tre anni del governo di Enrique Peña Nieto, sempre secondo l’Istat mesicano. 28.819 esseri umani desaparecidos durante i primi tre anni di AMLO, più del ...