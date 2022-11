Calciomercato.com

... Giorgio Chiellini - DaniSu Marca una lunga intervista a D ani, uno dei tre esterni ... Gioca nel, in Germania. Gli chiedono se in questi giorni il suo telefono squilla di continuo per ...Un pressing in questo senso è già stato avviato da Rudiger su Carvajal e da Raum su Dani, sfruttando il fatto che sono compagni rispettivamente nel Real Madrid e nel, scrive Marca. La ... Lipsia, Olmo dice no: ecco chi c'è su di lui Prova di forza impressionante della Spagna che esordisce con un devastante 7-0 alla Costa Rica, che non ha nemmeno avuto il tempo di entrare in partita, perché le Furie Rosse hanno iniziato il loro sh ...DOHA - Nel Mondiale più politico della storia l’irruzione della Spagna sulla scena è stata decisamente tecnica: la Germania, che la dovrà affrontare domenica, ha un altro serio motivo di allarme, dopo ...