Il Signore degli Anelli | sapete che esiste anche la versione animata?

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Come avrete sicuramente notato, in questi ultimi tempi, il franchise de “Il” è ritornato in auge grazie alla serie “Glidel Potere” disponibile su Amazon Prime Video,se non è stata esente da critiche, ma si sa che la vera “vittoria” in questi casi è un’altra. A volte bisogna lasciare che di certe cose se ne occupi direttamente chi ha davvero competenza in materia e, come insegnano le migliori slot machine online, haquel pizzico di fortuna in più che non fa mai male. Circa una ventina di anni fa il regista neozelandese Peter Jackson, poco tempo dopo il curioso “Sospesi nel tempo” con Michael J. Fox, si è dunque dedicato a trasporre su pellicola una delle opere più ambite di tutta Hollywood. Erano anni che, del lavoro di Tolkien, non se ne ...