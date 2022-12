Germania | Muller | “Un disastro assoluto | ora non so cosa accadrà”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Thomasha parlato dopo l’eliminazione delladai Mondiali 2022 in Qatar nonostante il 4-2 al Costa Rica nell’ultima partita del Gruppo E. Così l’attaccante tedesco: “È un. Ora non so, ma se questa è stata la mia ultima partita con la nazionale, vorrei dire qualai tifosi. È stato un piacere, abbiamo vissuto grandi momenti insieme, io ho dato il massimo a ogni partita. Ad ogni gara ho messo in campo tutto l’amore possibile. Il futuro? Devo vedere”. SportFace.

Calciomercato.com

