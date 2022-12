EuroCross 2022 | Battocletti | “Per vincere mi adatto a tutte le condizioni”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Come si vince l’Europeo di cross? Risponde Nadia, specialista della materia: “A casa, allenandosi, cercando di adattarsi in ogni condizione. E in gara, con intelligenza, studiando gli avversari. Se poi hai un pizzico di fortuna…”. L’azzurra tre volte campionessa d’Europa giovanile del cross è la protagonista della puntata di questa settimana del talk di Atletica TV, in un bel confronto tra il presente e il passato della specialità con Franco Fava, firma del Corriere dello Sport e specialista della corsa campestre negli anni Settanta. La 22enne trentina delle Fiamme Azzurre andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il secondo nella categoria U23, l’11 dicembre a Venaria Reale, in una stagione per lei più tosta del previsto a causa di infortuni e guai fisici: “È stata una stagione di rincorsa ma sono felice di come sono andati i due recenti test in ...